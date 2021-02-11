他認為，在目前中港兩地仍未全面通關下，樓市交投仍暢旺，反映市民對住宅需要大，隨著疫情持續回穩及通關，料經濟將進一步轉好，集團看好豪宅市場後市。

湯續指，港島南岸2期最大賣點是位處港島南區，鄰近商業核心區，而2期項目坐落臨海地段，擁南區深灣海景致，兼且鄰近深水灣、淺水灣及壽臣山等南區傳統豪宅地段，背靠港島山巒，鄰近海洋公園及多間全新酒店，稍後將公布物業命名。

發展規模方面，港島南岸2期提供600伙，標準戶型由1房到4房，實用面積約300至1400方呎，部分3房及4房大單位，擁深灣海景，項目並提供少量特色單位，現時仍待批發預售樓花同意書，預計第三季登場。

至於提供64伙的九龍半山龍駒道3號全新項目，是同系龍駒道9號緹山的延續，居高臨下擁九龍半島全景、維多利亞港及港島亦盡入眼簾。

可留意的是，龍駒道3號規模比緹山更大，提供九龍市區罕有的逾1萬方呎巨型洋房。龍駒道3號項目已取得預售樓花同意書，現正待批滿意紙，計劃下半年以現樓形式發售。

龍駒道3號共64個單位，包括3幢被發展商形容為屬「典藏院墅」的洋房，實用逾1萬方呎、另設約1.5萬方呎花園；至於45個分層單位，實用面積平均逾4000方起，另7個頂層特色戶實用面積達8000方呎。

另緹山推出至今已累售約18伙，套現逾33億元，個別特色戶成交呎價達10.18萬元，締造九龍一手分層住宅最高紀錄。