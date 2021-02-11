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新盤本月成交1100宗 意堤兩房呎售1.75萬

文章日期：2021年6月16日 21:42

綜合市場資訊，6月迄今整體新盤成交已錄約1100宗，其中香港興業（0480）愉景灣意堤，今錄得一宗成交，有關單位為6座9樓B室，屬實用821方呎兩房間隔，成交價1438.9萬元、折合實呎17526元。

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