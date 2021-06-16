首5個月區內破千宗新盤成交

美聯物業營運總監張子存指稱，屯馬線啟德區最受矚目，更特別受內地客及新香港人歡迎。張指，區內除生活配套完善，政府新稅務大樓亦即將落成，區內發展和樓市前景看高一線。今年首5個月該區新盤成交已錄得1100宗，為屯馬線成交量最多的首三個地區之一。他稱，啟德區將有3570伙單位部署推售，當中以剛獲批預售、涉1059伙的維港1號最受注目。

美聯物業首席分析師劉嘉輝亦表示，屯馬線一期自去年3月通車至上月鄰近沿線全港屋苑交投達68,907宗，較通車前的48,319宗上升42.6%，可見區內前景向好。另布少明料，下半年新盤成交將達9300宗，較去年同期上升約2成；下半年二手住宅成交估計達3.4萬宗，創9年新高。

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