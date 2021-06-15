凱滙大抽獎今接受登記 半日逾33.8萬人報名
文章日期：2021年6月15日 18:23
信和集團旗下黃廷方慈善基金與華置（0127）早前公布送出觀塘凱匯一個價值約1080萬元之一房單位作為疫苗大抽獎，有關活動今早9時開始進行登記，信和公布，至今日下午5時，已有逾33.8萬人進行登記。該集團指，抽獎活動大使亦將於香港十個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記，抽獎登記截止日期為今年9月1日香港時間下午5時半。
參與是次抽獎人士，需為今年9月1日或之前已年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，包括已在抽獎活動公佈前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，如任何人士之前染上2019 冠狀病毒病，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。
持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民，有機會贏取終極大獎，即凱滙實用449方呎的一房單位一個，價值約1,080萬元，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的贊助單位支付。另持有有效香港居民身份證的香港居民（包括永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得是次送出的20份預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，每份價值10萬元。
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