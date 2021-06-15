參與是次抽獎人士，需為今年9月1日或之前已年滿18歲，並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，包括已在抽獎活動公佈前完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，如任何人士之前染上2019 冠狀病毒病，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

持有有效香港永久性居民身份證的香港永久居民，有機會贏取終極大獎，即凱滙實用449方呎的一房單位一個，價值約1,080萬元，得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的贊助單位支付。另持有有效香港居民身份證的香港居民（包括永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得是次送出的20份預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，每份價值10萬元。