十大屋苑端午節3天長假23宗 周末20宗按周高位橫行
文章日期：2021年6月14日 19:19
中原地產統計，十大屋苑周末錄20宗成交，按周微升5.3%，已連續17個周末穩企雙位數成交，成交量高位橫行，3天端午節長周末錄約23宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍柏傲莊次輪銷售亦即日沽清，一手市場交投熾熱，本月短短兩周已錄過千宗成交，料本月一手成交可錄2000至2500宗高水平成交。有部份新盤向隅客開始心急入市，帶動二手屋苑交投。本港疫情持續穩定，市場上利好消息多，樓市持續健康發展，料月尾中原城市指數有機會升穿190點。
其中交投最多為沙田第一城。中原地產分區營業經理侯惠良表示，柏傲莊向隅客心急入市，帶動沙田第一城成交，周末錄得6宗成交。包括48座高層A室，實用面積284方呎，2房間隔，以566萬元易手，實呎19930元。原業主2016年357萬元買入單位，帳面獲利209萬元或58.5%。
另美聯分行統計，端午節3天長假十大屋苑共錄約25宗成交，而周末錄約22宗，較上周末升約10%，並連續第17個周末保持雙位數水平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，樓市承接氣氛暢旺，二手睇樓活動趨活躍，市場屢錄高價入市個案，由於早前盤源消化速度加快，個別屋苑放盤漸缺，準買家不惜高追入市。他續稱，樓市升勢持續，新盤加速搶攻，將引出更多購買力，料樓價距離突破歷史高位的日子不遠。
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