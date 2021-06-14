其中交投最多為沙田第一城。中原地產分區營業經理侯惠良表示，柏傲莊向隅客心急入市，帶動沙田第一城成交，周末錄得6宗成交。包括48座高層A室，實用面積284方呎，2房間隔，以566萬元易手，實呎19930元。原業主2016年357萬元買入單位，帳面獲利209萬元或58.5%。

另美聯分行統計，端午節3天長假十大屋苑共錄約25宗成交，而周末錄約22宗，較上周末升約10%，並連續第17個周末保持雙位數水平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，樓市承接氣氛暢旺，二手睇樓活動趨活躍，市場屢錄高價入市個案，由於早前盤源消化速度加快，個別屋苑放盤漸缺，準買家不惜高追入市。他續稱，樓市升勢持續，新盤加速搶攻，將引出更多購買力，料樓價距離突破歷史高位的日子不遠。