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逸南一房758萬沽呎價2.87萬 項目雙新高
文章日期：2021年6月13日 19:37
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恒地
（0012）
旗下鴨脷洲新盤逸南，今日新錄呎價、成交價均創新高成交，為26樓A室1房戶，實用264方呎，成交價758.34萬元、實呎28,725元；逸南開售至今半個月累沽55伙，套現逾3億元。
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