新世界營業及市務總監黃浩賢表示，是次加推單位，主要為分布於40至60樓的中、高樓層單位，以及首度推出的26個連平台戶及天台戶，所以拉高整批呎價水平，而第4號價單價錢，主要是反映加推單位的樓層座向、景觀等因素有別，實際加幅不大，預料最快周末展開第三輪銷售。

至於最新推出4號價單的170伙，包括27伙一房戶、50伙兩房戶、58伙三房戶、35伙四房戶，實用面積介乎285至1,022方呎，單位折價售價由737.0萬元，至最貴的2,897.9萬元，折實呎價由18,760元至29,037元，整批折實均呎約24858元。

柏傲莊III目前僅餘53伙、即全盤單位總數892伙的6%，尚未出價單，主要屬逾千方呎4房大戶和特色戶，料稍後將以招標形式推出市場。