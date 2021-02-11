柏傲莊III折實均呎2.48萬加推170伙 新世界:特色戶拉高呎價
文章日期：2021年6月13日 15:21
本月市場焦點大盤、新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，經過兩輪銷售累沽669伙、套現逾94億元後(惟有3伙已取消交易撻訂)；新世界表示，由於市場反應非常熱烈，向隅客眾多，為回應市場需求，最新加推第4號價單涉170伙，包括1至4房戶、以及屬首次登場的26伙平台及天台特色戶，維持最高20%直減折扣，整批折實均呎約24858元，較5月27日發出的1號價單高逾兩成。
新世界營業及市務總監黃浩賢表示，是次加推單位，主要為分布於40至60樓的中、高樓層單位，以及首度推出的26個連平台戶及天台戶，所以拉高整批呎價水平，而第4號價單價錢，主要是反映加推單位的樓層座向、景觀等因素有別，實際加幅不大，預料最快周末展開第三輪銷售。
至於最新推出4號價單的170伙，包括27伙一房戶、50伙兩房戶、58伙三房戶、35伙四房戶，實用面積介乎285至1,022方呎，單位折價售價由737.0萬元，至最貴的2,897.9萬元，折實呎價由18,760元至29,037元，整批折實均呎約24858元。
柏傲莊III目前僅餘53伙、即全盤單位總數892伙的6%，尚未出價單，主要屬逾千方呎4房大戶和特色戶，料稍後將以招標形式推出市場。
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