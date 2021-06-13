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6月新盤成交撲千宗 君譽峰一房呎價逼3萬

文章日期：2021年6月13日 14:44

綜合市場資訊，6月迄今整體新盤成交已撲向1000宗之際，恒地（0012）北角君譽峰，最新售出27樓N室，屬實用面積263方呎一房戶，成交價777.024萬元，實呎29545元。

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