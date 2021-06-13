Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
卓越財經大獎
即時地產新聞
6月新盤成交撲千宗 君譽峰一房呎價逼3萬
文章日期：2021年6月13日 14:44
Share
prev
next
綜合市場資訊，6月迄今整體新盤成交已撲向1000宗之際，恒地
（0012）
北角君譽峰，最新售出27樓N室，屬實用面積263方呎一房戶，成交價777.024萬元，實呎29545元。
相關新聞
芊紅居2房670萬沽 追平屋苑2年前紀錄
活用高斯定理 平衡發展與保育
遠東發展看好倫敦金絲雀碼頭前景 打造63層地標式項目 呎價1200英鎊
樓盤點睛：英國、新加坡、澳洲、日本樓盤推介
樓盤點睛：大灣區珠海、肇慶、江門樓盤推介
恒指半日反覆升112點 北水淨流入 消費、地產股破頂
維港滙III細單位推5%首期 料吸引上車客
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款