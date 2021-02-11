新世界繼園街項目申建850伙 大增212伙或三成
文章日期：2021年6月11日 17:27
早於2018年推出新世界（0017）北角柏蔚山，發展商加快部署毗鄰的發展大計。城規會文件顯示，新世界或有關人士向城規會就北角繼園街項目，提出修訂已核准的總綱發展藍圖，修訂主要為項目西面範園，擬作再細分兩期發展，住宅樓面共涉約77萬方呎，提供850伙，住宅伙數較2010年獲批的方案638伙，增加212伙或33%。
據城規會文件顯示，申請人因應合併土地的最新進度，向該會提出修訂項目西面範圍，即第2期的發展，2期再細分2A及2B期發展，原作會所發展的2A期地盤，現計劃興建1幢31層高的住宅大樓，提供310個住宅單位，涉總樓面22.2萬方呎，另在該期沿毗鄰繼園街西面提供一段2.75米闊的公共行人路，以及在繼園街南端提供一個掉頭設施供公眾使用。
住宅樓面逾77萬呎 項目毗鄰柏蔚山
而第2B期發展則計劃興建4幢29層高的住宅大樓，提供540個住宅單位，住宅總樓面面積約為54.52萬方呎。上述兩期的發展，將各自有獨立的住客會所及緊急車輛通道，另沿繼園街西面的擬議道路及行人 路走線，將大致上跟核准總綱發展藍圖，保持不變。
申請人指，項目第2期發展計劃共提供850個住宅單位，與2010年核准發展方案的638伙，額外增加212伙或33%，增加伙數與政府增加房屋土地供應的政策相符，另亦減少西面範圍發展單位的平均單位面積，旨在向市場提供更多較為合適及面積較小的房屋單位，以有效善用土地資源。
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