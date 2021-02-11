據城規會文件顯示，申請人因應合併土地的最新進度，向該會提出修訂項目西面範圍，即第2期的發展，2期再細分2A及2B期發展，原作會所發展的2A期地盤，現計劃興建1幢31層高的住宅大樓，提供310個住宅單位，涉總樓面22.2萬方呎，另在該期沿毗鄰繼園街西面提供一段2.75米闊的公共行人路，以及在繼園街南端提供一個掉頭設施供公眾使用。

住宅樓面逾77萬呎 項目毗鄰柏蔚山

而第2B期發展則計劃興建4幢29層高的住宅大樓，提供540個住宅單位，住宅總樓面面積約為54.52萬方呎。上述兩期的發展，將各自有獨立的住客會所及緊急車輛通道，另沿繼園街西面的擬議道路及行人 路走線，將大致上跟核准總綱發展藍圖，保持不變。

申請人指，項目第2期發展計劃共提供850個住宅單位，與2010年核准發展方案的638伙，額外增加212伙或33%，增加伙數與政府增加房屋土地供應的政策相符，另亦減少西面範圍發展單位的平均單位面積，旨在向市場提供更多較為合適及面積較小的房屋單位，以有效善用土地資源。

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