另外，新界西樓價升勢持續，新界西CCL Mass最新報174.50點，創101周(即近兩年)新高，按周升0.63%，是CCL八大指數中，最接近自己歷史高位，相差僅1.41%，指數連升5周共2.85%，是近68周首次出現。黃良昇認為，新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。九龍CCL Mass報182.15點，創51周新高，按周升1.61%，連升2周共1.84%；港島CCL Mass報192.31點，按周跌0.19%； 新界東CCL Mass報197.99點，上周急升後，今周回軟1.29%。三區指數與自己歷史高位相比，九龍CCL Mass相差3.47%，港島CCL Mass相差3.48%，新界東CCL Mass相差5.19%。

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