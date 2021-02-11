CRI租金指數半年新高 上月升幅近10個月最勁
文章日期：2021年6月10日 17:35
樓市升溫，租賃市場亦同時復蘇，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，反映5月租賃市場狀況的中原城市租金指數CRI最新報113.26點，創6個月新高，按月升0.87%，重返去年12月113.21點水平，由於5月份租金升幅為近10個月最大，兼且連升3個月共1.96%，有跡象顯示租金順利進入復蘇階段，第三季有望重返2020年暑期高位115.47點，現時相差1.91%。
四大租金指數齊升兩月 近3年首見
至於CRI Mass則報118.90點，創7個月新高，按月升1.07%，升幅同為近10個月最大。CRI(中小型單位)報115.26點，創5個月新高，按月升0.97%，升幅為近21個月最大。三大整體租金指數同樣齊升3個月，分別累升2.24%、1.99%及1.96%，租金升勢明顯。CRI(大型單位)報100.42點，按月升0.02%，連升2個月共2.13%，是次為33個月來首次四大租金指數齊升2個月，對上一次是2018年8月份。
四區租金指數方面，新界東及新界西CRI Mass均創9個月新高，分別報131.74點及143.02點，港島及九龍CRI Mass亦創5個月新高，分別報111.93點及104.74點。
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