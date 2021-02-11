四大租金指數齊升兩月 近3年首見

至於CRI Mass則報118.90點，創7個月新高，按月升1.07%，升幅同為近10個月最大。CRI(中小型單位)報115.26點，創5個月新高，按月升0.97%，升幅為近21個月最大。三大整體租金指數同樣齊升3個月，分別累升2.24%、1.99%及1.96%，租金升勢明顯。CRI(大型單位)報100.42點，按月升0.02%，連升2個月共2.13%，是次為33個月來首次四大租金指數齊升2個月，對上一次是2018年8月份。

四區租金指數方面，新界東及新界西CRI Mass均創9個月新高，分別報131.74點及143.02點，港島及九龍CRI Mass亦創5個月新高，分別報111.93點及104.74點。

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