另外，若以建築期價計，今批全數單位售價均在1000萬元以下，即全數可承造八成、或九成按揭。

萬科香港執行董事周銘禧表示，VAU Residence首批單位包括17個開放式、27個一房及6個兩房單位，實用209至388方呎，價單定價595萬至1092.1萬元、實呎27588至31436元，扣除最高16%優惠後，折實價499.8萬至917.4萬元、折實實呎23175至26408元，周形容，今張價單全數折實價均在1000萬元以下，當中44伙開放式及一房均在800萬元以下，屬「何文田起動價」，並視乎收票情況、存加價空間。

若以建期付款最高優惠12%計，全數單位售價均在1000萬元以下，即可承造最高八或九成按揭，項目預計2023年1月落成。

此外，項目首批單位買家，若在今年8月31日前在香港接種兩劑疫苗，均可享2.8萬元現金回贈。今張價單售價最平一伙為實用209方呎5樓D室開放戶，折實價499.8萬元、折實實呎23914元；呎價最平一伙為實用388方呎5樓H室兩房戶，折實價899.2萬元、折實實呎23175元。

記者:林尚民

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