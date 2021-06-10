據城規會文件顯示，恒地2019年向該會提出改劃蕉坑土地，申請由住宅（丙類）10改劃為住宅（乙類）11，從而增加發展地積比率至3.6倍，住宅單位伙數增至逾2,198伙，同時在項目內增添社福設施，以回應政府部門意見。

城規會將於明日審理上述方案，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對有關申請，料明日可獲通過有關申請。

資料顯示，蕉坑項目地盤面積約39.22萬方呎，恒地計劃以地積比3.6倍作發展，擬建9幢10至15層高住宅大廈，提供2198伙，其中用地A將建3幢作公營房屋，涉約900伙（約四成）；用地B則建6幢私宅，涉約1300伙(約六成)，整個項目總樓面面積約141.2萬方呎。

項目內用地A、用地B內各設一個公眾停車場，並在用地A內擬興建一座4層高綜合大樓，以提供安老院兼日間護理單位、嚴重弱智人士宿舍和展能中心，並建議有關社福設施不納入計算於項目的總樓面面積內。

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