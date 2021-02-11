三大辣稅中，反映投資者入市的雙倍印花稅DSD的成交宗數， 按月增幅最強勁，由4月錄得240宗、大增99%至5月的478宗。可留意的是，5月非住宅DSD成交宗數為4宗，按月增加達3倍，而同期住宅DSD成交宗數為474宗，按月增加98%。與此同時，DSD所涉稅款由4月6.565億元增加75%、至11.481億元；其中5月住宅、非住宅DSD稅款分別是11.448億元、330萬元，按月分別升75%和65%。

至於反映境外買家入市的買家印花稅BSD，5月成交宗數有114宗，比4月錄得62宗，按月上升84%，為2019年11月錄得184宗後的18個月、即1年半按月新高；而5月BSD涉稅款由4月錄1.864億元，按月上升28%至2.39億元。

另5月涉額外印花稅SSD之成交有36宗，比4月錄43宗減16%；同期涉1790萬元稅款，按月減25%。