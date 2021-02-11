5月三大辣稅逾14億創半年新高 DSD成交按月升近倍最勁
文章日期：2021年6月9日 15:50
近期一、二手物業交投市況暢旺，連帶港府的物業辣稅稅收亦水漲船高；據稅務局最新公布，5月涉及三大物業辣稅（額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD）的總成交宗數為628宗，相比4月錄得345宗，按月上升82%，為去年12月錄得727宗後的5個月高位。至於5月涉三大辣稅稅款總額，5月錄得14.05億元，比4月錄得8.668億元，按月上升62%，為去年11月錄得19.2億元後的6個月高位。
三大辣稅中，反映投資者入市的雙倍印花稅DSD的成交宗數， 按月增幅最強勁，由4月錄得240宗、大增99%至5月的478宗。可留意的是，5月非住宅DSD成交宗數為4宗，按月增加達3倍，而同期住宅DSD成交宗數為474宗，按月增加98%。與此同時，DSD所涉稅款由4月6.565億元增加75%、至11.481億元；其中5月住宅、非住宅DSD稅款分別是11.448億元、330萬元，按月分別升75%和65%。
至於反映境外買家入市的買家印花稅BSD，5月成交宗數有114宗，比4月錄得62宗，按月上升84%，為2019年11月錄得184宗後的18個月、即1年半按月新高；而5月BSD涉稅款由4月錄1.864億元，按月上升28%至2.39億元。
另5月涉額外印花稅SSD之成交有36宗，比4月錄43宗減16%；同期涉1790萬元稅款，按月減25%。
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