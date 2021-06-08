她透露，除兒童專區外，整個商場租戶組合亦進行優化，如因應啟德有多個新盤入伙，而增加家居設計公司的商戶；被問及商戶續租時，有否加租或推出優惠，她表示，視乎租戶的業務而給予優惠，但個別租戶在續租時，加租幅度達雙位數字。

至於優化後的MegaKids Bazaar，共有逾20個兒童商戶，佔地約20萬方呎，其中玩具”反”斗城更進駐9樓、接近1萬方呎的商舖，特設大型電子屏幕拱門入口，為兒童專區帶來全新感覺。

對電子消費券最快在下月初接受申請，文靜芝透露，灣MegaBox與WeChat Pay HK合作，推出家庭及親子消費券多重賞，以WeChat Pay在商場內的家庭及親子商戶消費，可換領現券及優惠券，總值逾100萬元。

記者：甘潔瑩