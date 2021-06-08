MegaBox個別租戶疫後續租 月租升逾10%
文章日期：2021年6月8日 17:43
雖然新冠疫情紓緩，但市民基本上仍不能離港旅遊；MegaBox高級總監文靜芝表示，集團迎合「mallcation」消費新常態，特意優化兒童專區租戶組合，讓家長可在商場內安排活動。文續指，新冠疫情下，帶動商場內百貨、家電店舖的營業額，個別營業額更提升逾50%；人流方面，以今年2月至5月為例，商場人流較去年9月至11月、即疫情最嚴峻時增加逾兩成，節日期間如5月母親節人流增長更多，人均消費亦上升，預計全新兒童專區開放後，商場人流可按年增加逾10%。
她透露，除兒童專區外，整個商場租戶組合亦進行優化，如因應啟德有多個新盤入伙，而增加家居設計公司的商戶；被問及商戶續租時，有否加租或推出優惠，她表示，視乎租戶的業務而給予優惠，但個別租戶在續租時，加租幅度達雙位數字。
至於優化後的MegaKids Bazaar，共有逾20個兒童商戶，佔地約20萬方呎，其中玩具”反”斗城更進駐9樓、接近1萬方呎的商舖，特設大型電子屏幕拱門入口，為兒童專區帶來全新感覺。
對電子消費券最快在下月初接受申請，文靜芝透露，灣MegaBox與WeChat Pay HK合作，推出家庭及親子消費券多重賞，以WeChat Pay在商場內的家庭及親子商戶消費，可換領現券及優惠券，總值逾100萬元。
記者：甘潔瑩
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