至於鄧成波等，是於2009年以3000萬元購入有關物業，持貨約12年，現帳面獲利3200萬元或約1.1倍。

另土地註冊處資料顯示，觀塘同區成業街7號寧晉中心高層A室，面積約2657方呎，上月以2820萬元易手，折合呎價約10613元，買家以富泰實業發展有限公司作登記，公司董事同樣為楊建文及林惠英；原業主是於2010年以約1395萬元購入，持貨11年，帳面獲利1425萬元或逾1倍。

據福布斯香港富豪榜2021年資料，受惠於智能電話屏幕玻璃需求增長，帶動楊建文及林惠英財富增長逾1倍，財富總額約達186億美元(折合約港幣1450億元)，成本港富豪榜第四位。

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