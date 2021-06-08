伯恩光學楊建文6200萬承接「波叔」觀塘工廈全層樓面
文章日期：2021年6月8日 15:55
港府銳意將東九龍打造為新一代核心商業區，其中觀塘一帶近年發展迅速，區內工商物業亦吸引名人入市；據土地註冊處資料顯示，已故「舖王」鄧成波及相關人士持有的觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈，建築面積約10640方呎，上月以6200萬元售出，折合呎價5827元，買家以TOP NICE DEVELOPMENT LIMITED作登記，公司董事包括伯恩光學創辦人楊建文及其妻子林惠英。
至於鄧成波等，是於2009年以3000萬元購入有關物業，持貨約12年，現帳面獲利3200萬元或約1.1倍。
另土地註冊處資料顯示，觀塘同區成業街7號寧晉中心高層A室，面積約2657方呎，上月以2820萬元易手，折合呎價約10613元，買家以富泰實業發展有限公司作登記，公司董事同樣為楊建文及林惠英；原業主是於2010年以約1395萬元購入，持貨11年，帳面獲利1425萬元或逾1倍。
據福布斯香港富豪榜2021年資料，受惠於智能電話屏幕玻璃需求增長，帶動楊建文及林惠英財富增長逾1倍，財富總額約達186億美元(折合約港幣1450億元)，成本港富豪榜第四位。
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