劉嘉輝表示，「新香港人」一直鍾情一手私宅，成為內地買家入市本港住宅比率上升的主要動力。以註冊量計算，今年首4個月內地買家購入一手私宅，按年升約8成半，比起同期整體一手私宅按年升約55%更急勁。正因「新香港人」積極投入一手市場，帶動今年首4個月內地買家，佔個人買家於香港一手私宅註冊量升至約11.9%，比起去年同期10.7%有所增加；至於內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊金額佔比亦達約19.3%，與去年同期19.8%同樣接近2成水平。

若以單月計算，內地買家佔個人買家於香港一手私宅註冊量及金額比率連升2個月，一手註冊量比率由3月約11.7%升至4月約14.8%、同期一手金額比率亦由約21.3%升至約23.3%。

此外，今年首4個月逾1億元一手物業的個人買家中，內地買家佔約38.5%；至於逾5,000萬至1億元一手物業的個人買家中，內地買家亦佔約36.4%，比率明顯高於同期內地買家佔整體一手註冊量比率約11.9%水平。

另今年首4個月購入新盤個案中，內地買家(估計主要為新香港人)首選一手私宅的地區為啟德區，期內約23%選購該區的一手私宅；其次是將軍澳日出康城區，約14%購入該區一手私宅。

二手住宅方面，4月內地買家佔個人買家的二手住宅註冊量及金額比率跌勢終止，並按月回升。若以今年首4個月計算，內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量錄約6.8%，比起去年同期約6%增加約0.8個百分點；金額方面，今年首4個月內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊金額佔比錄約8.5%，亦與去年同期約7.7%，同樣增加約0.8個百分點。

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