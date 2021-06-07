中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，每月10日公布的CRI，反映上一個月中原集團促成之租務數據，並以調整呎價作計算，即會計及景觀、方向、層數、屋苑獨有因素。而有關指數將於本月10日首次正式公布。

CRI連升兩個月 4月按月升0.57%

中原集團行政總裁施俊嶸補充，若以現有數據對比差估署每月公布的租金指數，兩者高度吻合，不過，CRI反映對上一個月市況，而差估署指數則是反映兩個月前市況，時間性上CRI有優勝，另CRI亦設分區指數，以及各大型屋苑及成份屋苑數字。他表示，集團新增指數，希望增加市場透明度，令市場更健康，長遠對業界有幫助。

施又稱，反映4月份市況的CRI為112.28點，按月升0.57%，並連升兩個月，他表示，若對比2018年8月高位，CRI累跌約12%，但相信租金已尋底，料年底前租金會輕微反彈約5%。至於另一個新增的數據，則是每月18日公司的中原城市租金回報率，楊明儀表示，數據是反映兩個月前市況。反映3月份市況的中原城市租金回報率則為2.37%，較2月份的2.42%有所下跌。

其他報道

凱滙1房月租逾2萬 呎租44元

宇晴軒相連戶2288萬沽 17年升逾2倍

賣樓宣傳要吸睛 鰂魚涌「旅遊勝地」偶遇「抗疫先鋒」顯創意

都會駅海景2房實呎逼2萬元破頂