十大屋苑周末19宗 連續4個月穩企雙位數
文章日期：2021年6月6日 18:13
雖然新盤搶去不少二手客源，但十大屋苑周末成交量仍維持雙位數水平。中原地產統計，十大屋苑周末錄19宗成交，按周雖跌9.5%，但已連續16個周末穩企雙位數水平，成交量橫行整固，零成交屋苑上升至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍新盤首輪沽清，發展商即宣布加推應市，相信會搶去各區二手買家。有部份向隅客心急入市，即轉向同區二手屋苑覓盤。買家積極入市，二手盤源短缺，買家缺乏選擇下唯有於一手市場或二三線屋苑尋寶。
周末最多成交為鰂魚涌太古城及沙田第一城，各佔4宗成交。中原地產匯豪峰資深分區營業經理王秀芬表示，太古城交投暢旺，其中位於太古城彩天閣低層D室，實用面積760方呎，3房套間隔，望園景，以1696萬元易手，實呎22316元，買家屬用家。原業主1990年4月160萬元買入單位，帳面獲利1536萬元或9.6倍。
中原地產分區營業經理侯惠良表示，柏傲莊向隅客帶動沙田第一城成交，周末錄得4宗成交，其中沙田第一城49座中層F室，實用面積284方呎，2房間隔，以568萬元易手，實呎20000元。原業主2001年5月105萬元買入單位，帳面獲利463萬元或4.4倍。
另據美聯分行統計，十大屋苑周末共錄約20宗成交，較上周末減少約13%，但仍連續4個周末企穩20宗成交，且連續第16個周末保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於樓市前景樂觀，二手入市氣氛亦見積極，雖然業主開價進取，惟不少準買家願意追價入市，礙於新盤票王搶焦點，短期影響二手成交略見回軟。他認為，樓價升勢未止，市場購買力湧現，鍾情優質單位之買家必需出價進取，相信「新高價」成交仍會持續出現。
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