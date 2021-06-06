上月初2.328億「首置」入市21 BORRETT

事實上，土地註冊處早前已顯示，陳永妍原持有灣仔嘉薈軒一單位，上月以700 萬元轉讓至李寧名下，成功「甩名」回復首置身份，並於上月初以2.328億元購入長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD 16樓1號單位連兩個車位，單位實用面積2945方呎，5房間隔，實呎79,049元，而在該買賣中，陳永妍僅需付樓價4.25%印花稅，即收首置名義入市。若連同上述兩個晉環單位，陳永妍於兩周同共以近2.7億元入市。

建築師呂元祥1832萬購晉環2房戶

另方面，晉環獲不少本地家族入市，土地註冊處資料顯示，慈善家呂明才後人、香港著名建築師呂元祥(LU YUEN CHEUNG RONALD)，亦以1831.6萬元購入該盤實用593方呎的2A座8樓D室2房戶，實呎30887元，而呂元祥需付樓價15%雙倍印花稅，涉約275萬元。晉環迄今累售594伙，套現逾129億元。