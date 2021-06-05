人稱「舖王、波叔」的成功集團創辦人兼陞域集團榮譽主席鄧成波離世，今日其家人為他在寶福山舉行思念會。「波叔」愛子五子即陞域集團主席鄧耀昇即聯同三哥鄧耀輝及二嫂鄧展英，一同會見傳媒。鄧耀昇表示，「波叔」的精神及公司留给他們，令他們懷念，他們會做好公司，繼續正常工作，確保營運操作正常。