「波叔」家人舉行思念會 鄧耀昇: 繼續正常工作
文章日期：2021年6月5日 14:36
人稱「舖王、波叔」的成功集團創辦人兼陞域集團榮譽主席鄧成波離世，今日其家人為他在寶福山舉行思念會。「波叔」愛子五子即陞域集團主席鄧耀昇即聯同三哥鄧耀輝及二嫂鄧展英，一同會見傳媒。鄧耀昇表示，「波叔」的精神及公司留给他們，令他們懷念，他們會做好公司，繼續正常工作，確保營運操作正常。
二嫂鄧展英指出，家人今天最重要是想做好今天的思念會，令「波叔」安心離開，「波叔」留下給他們很多回憶，在過去幾十年令家人很團結，亦知道「波叔」想做甚麼事情，他們會繼續下去。
在今日的思念會上，在早上至中午時段有政務司司長張建宗、金融界中人及股評員郭思治、信和置業（0083）主席黃志祥等現身思念會。在會上據了解黃志祥坐在鄧耀昇旁以示安慰及支持，他離開會場時，沉默不語，亦沒有回應傳媒提問。
在思念會場外，包括英皇集團、恒隆地產（0101）、九龍建業（0034）、美聯工商舖（0459）、商人王征、行政會議兼立法會議員張宇人、匯豐銀行、工行亞洲、建行亞洲、大華銀行及新加坡銀行等均有送上花牌悼念。
另在《永遠懷念鄧成波先生》的場刋內提到，「波叔」由16歲起投自社會成為霓虹燈廣告學徒開始，並涉足美孚住宅投資，涉足房地產市場，及後在80年代創立成功集團及投資內地，更於2016年及2020年收購東海飲食集團及鴻星集團，亦於2015年及2019年先後收購上市公司易通訊（8031）及松齡護老（1989），將不同業務舆房地產項目結合。到今年他旗下房地產項目近200項，總值逾730億元，業務涵蓋地產、酒店、餐飲、金融服務、安老服務、眼鏡視光、零售等，並名列《福布斯》2021年香港富豪榜第19位。
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