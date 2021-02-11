CCL創20個月高位 四大分區樓價齊升近半年首現
文章日期：2021年6月4日 16:00
中原地產最新公布、具體反映今年5月10至16日成交市況的中原城市領先指數CCL，創自2019年9月、即逾20月來的新高；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL三大整體指數本周齊升，當中CCL報185.16點，創91周(即2019年9月後)、即約20個月新高，按周升0.36%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.55點，創92周新高，按周升0.70%；CCL(中小型單位)報185.40點，同樣創91周新高，按周升0.65%。
不過，反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報183.90點，按周跌1.12%，距離自己歷史高位相差4.18%；復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。
4大分區方面，本周均齊升，是25周(即2020年12月)、即5個多月來首見；當中新界東CCL Mass最新報200.58點，重返200點水平，創97周(即2019年7月後)、即約22個月新高，按周上升2.10%，升幅為10周以來最大，結束2周連跌。
另外，新界西CCL Mass報173.41點，創100周(即2019年6月後)、即約23個月新高，按周升0.33%，連升4周共2.20%，是67周以來再現，相對本身的歷史高位(176.99點)，相差僅2.03%，料新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。
市區方面，港島CCL Mass報192.67點，按周升0.74%；九龍CCL Mass報179.26點，按周升0.23%。
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