不過，反映豪宅樓價的CCL(大型單位)報183.90點，按周跌1.12%，距離自己歷史高位相差4.18%；復活長假後7周計，豪宅樓價3升4跌，累升2.71%，走勢反覆向上。

4大分區方面，本周均齊升，是25周(即2020年12月)、即5個多月來首見；當中新界東CCL Mass最新報200.58點，重返200點水平，創97周(即2019年7月後)、即約22個月新高，按周上升2.10%，升幅為10周以來最大，結束2周連跌。

另外，新界西CCL Mass報173.41點，創100周(即2019年6月後)、即約23個月新高，按周升0.33%，連升4周共2.20%，是67周以來再現，相對本身的歷史高位(176.99點)，相差僅2.03%，料新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

市區方面，港島CCL Mass報192.67點，按周升0.74%；九龍CCL Mass報179.26點，按周升0.23%。