恒隆地產推逾千萬元疫苗優惠 鼓勵市民及員工接種
文章日期：2021年6月4日 15:29
各大企業為求幫政府「谷針」連環推出優惠。恒隆地產（0101）宣布推出總值逾1000萬元的措施，鼓勵員工及社會大眾接種疫苗。除了現行鼓勵員工接種疫苗的措施，恒隆將會向每位已完成接種疫苗的合資格香港員工提供額外兩天有薪疫苗假期及發放4000元的恒隆電子購物禮券。
恒隆指，每位於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲1000元的恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率於2021年10月31日前達到七成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得3000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。
至於顧客方面，客人於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。推廣活動的詳情將於稍後公布。
其他報道
蘋果據報正研發支持無線充電的iPad Pro以及新款iPad Mini
內地擬降印花稅推動中港股市向上 恒指半日升41點 重上100天線
按揭計算機