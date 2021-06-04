恒隆指，每位於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗的合資格香港員工，可獲1000元的恒隆電子購物禮券及額外兩天有薪疫苗假期。若香港員工的整體接種率於2021年10月31日前達到七成，每位已完成接種疫苗的合資格香港員工將額外獲得3000元的恒隆電子購物禮券。合資格的外判員工亦將可獲發放恒隆電子購物禮券。

至於顧客方面，客人於2021年9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。推廣活動的詳情將於稍後公布。

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