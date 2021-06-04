據城規會文件顯示，由萊蒙國際持有粉嶺丈量約份第51約多個地段及毗連政府土地，新近向城規會申請改劃由「鄉村式發展」地帶改劃為「住宅（甲類）7」，地盤面積由原先約10.75萬方呎，擴大至15.88萬方呎，較獲批方案增加5.13萬方呎或48%，萊蒙計劃以5倍地積比率發展，興建5幢31層高住宅大廈，提供1,707住宅單位，住宅數目較去年獲批方案的50幢洋房，增加1,657伙或33倍。

同時，項目設安老院舍床位120個，較過去獲批方案60床位，增加1倍，整個發展總樓面面積73.95萬方呎，較過去8.6萬方呎，大增65.35萬方呎或近7.6倍。

申請人表示，上述地點附近的發展密度已提高，如馬適路北面在粉嶺北新發展區已被劃作「住宅（甲類）1」用地，有關地積比率為6倍；另有關申請可釋放私人土地的發展潛力，通過優化發展增加住屋供應。

資料顯示，上述項目早在2019年9月已獲批建22幢洋房及安老院舍床位60個，涉及7.48萬方呎，及後萊蒙去年3月申請加大發展地盤面積，將項目洋房總數由22幢增加1.3倍至50幢，另設安老院舍床位60個，涉約8.6萬方呎，此申請在去年11月獲批准。

其他報道

天璽推兩伙連平台特色戶下周一起招標