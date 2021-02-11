VAU Residence提供165伙，戶型涵蓋開放式至3房設計(主打開放式及1房戶，分別佔58伙及78伙，佔全盤逾8成)。單位實用面積209至499方呎，當中包括7伙連天台特色戶，項目預計2023年第一季落成。萬科香港執行董事周銘禧表示，VAU Residence的銷售準備工作已接近尾聲，預計本月內推出市場；項目位處何文田核心地段，鄰近加多利山、九龍塘傳統豪宅區，定價會參考同區新盤售價。

VAU Residence屬舊契項目，不需申請預售樓花同意紙，是萬科香港繼荃灣柏傲灣(與新世界合作)、屯門掃管笏上源、長沙灣The Campton、西營盤15 WESTERN STREET，近年在香港推出的第4個新樓盤。

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