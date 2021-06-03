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萊坊料本港樓價升5% 超級豪宅看俏

文章日期：2021年6月3日 17:42

新冠疫情持續，萊坊預料本港樓價將有最多約5%升幅，其中以超級豪宅表現較好，內地樓價則最多上升約8%。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，隨著新冠疫情好轉，預計今年一手及二手住宅銷售量將達6萬至6.2萬宗，高於去年的5.9萬宗。

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