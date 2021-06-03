樓價方面，林浩文料本港大型屋苑住宅樓價上升最多3%，其中以600萬至1,000萬元的住宅及超級豪宅表現較佳，預計最多上升5%。除新盤外，二手市場交投量亦有機會上升。至於內地樓市方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢主管王兆麒表示，現時政府開始新一輪調控，預計內地下半年樓價升幅將會降溫，今年全年一線城市住宅樓價上升4至6%；二三線城市最多2%升幅；而大灣區城市升幅最大，料約為5%至8%不等。

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