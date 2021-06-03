萊坊料本港樓價升5% 超級豪宅看俏
文章日期：2021年6月3日 17:42
新冠疫情持續，萊坊預料本港樓價將有最多約5%升幅，其中以超級豪宅表現較好，內地樓價則最多上升約8%。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，隨著新冠疫情好轉，預計今年一手及二手住宅銷售量將達6萬至6.2萬宗，高於去年的5.9萬宗。
樓價方面，林浩文料本港大型屋苑住宅樓價上升最多3%，其中以600萬至1,000萬元的住宅及超級豪宅表現較佳，預計最多上升5%。除新盤外，二手市場交投量亦有機會上升。至於內地樓市方面，萊坊董事、大中華區研究及諮詢主管王兆麒表示，現時政府開始新一輪調控，預計內地下半年樓價升幅將會降溫，今年全年一線城市住宅樓價上升4至6%；二三線城市最多2%升幅；而大灣區城市升幅最大，料約為5%至8%不等。
其他報道
柏傲莊III六日收2.7萬票再膺97後新票王 料為歷來第二高
SHOUSON PEAK洋房售1.94億 一手新例後成交價最廉
21 BORRETT ROAD本月累沽兩伙吸金4億 標準戶呎售7.8億
華懋推逾2000萬抽獎「谷針」 包括酒店全年自助餐、Staycation等
會德豐梁志堅： MOUNT NICHOLSON賣車位前已諮詢業主意見
MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 料貴絕全球車位
按揭計算機