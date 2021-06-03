利嘉閣陳海潮：盤源減一手旺令登記量跌

至於登記金額方面，5月份錄490.36億元，按月跌5%，為97年8月後次多水平，僅次於今年4月份登記金額，當中跌幅最明顯為樓價601萬元至800萬元的組別，由4月的1572宗減少20%，至1263宗，但樓價401至600萬的組別則按月增15%。另外，新界區屋苑登記量按月減16%，只得2685宗，其中跌幅最大的屯門區跌約24%，只錄得221宗登記，

料連續4個月破5000宗 8年最旺

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，二手樓市登記量和金額回落，主要受盤源及一手推售影響，料買家逐漸接受價升的事實，加上新界區兩個逾千伙的鐵路大盤仍未獲批預售，相信6月份二手私宅買賣登記量可重踏升軌，料按月回升一成，重上5,500宗水平，屆時將連續屬4個月處於逾5000宗的水平，為2013年以來最旺。