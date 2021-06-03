薈藍會所7000呎 設室外草地露營區及電競室
文章日期：2021年6月3日 16:26
6月新盤戰另一主角、宏安地產（1243）旗下青衣18個月樓花薈藍，預計短期將可獲批預售樓花同意書之際，發展商表示，薈藍以北歐風格「hygge」為主題，會所命名為Club Hygge，其中「hygge」在丹麥語代表溫暖、舒適。
Club Hygge以「hygge」概念設計，簡約的北歐風格，讓置身其中的人都能被愉悅輕鬆感所包圍；會所內搭配暖木色系的裝潢設計，及淡黃綠色調的家俱，令住客可以在會所內感受到一種安逸、悠然的感覺。
Club Hygge位於屋苑的1樓，總面積逾7000方呎，設施以健康生活作主題。同時，為迎合現今的休閒潮流趨勢，更增設室外草地露營區Glamping，可放置帳篷及各式營具，令住客仿如置身於青森綠野中。
另外，會所亦設有電競室Game Lab，設置多部電競級電腦 及一系列專業電競設備；而Game Lab亦加設卡拉 OK設備，讓電競室瞬間化身為家庭娛樂室。
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