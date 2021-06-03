Club Hygge以「hygge」概念設計，簡約的北歐風格，讓置身其中的人都能被愉悅輕鬆感所包圍；會所內搭配暖木色系的裝潢設計，及淡黃綠色調的家俱，令住客可以在會所內感受到一種安逸、悠然的感覺。

Club Hygge位於屋苑的1樓，總面積逾7000方呎，設施以健康生活作主題。同時，為迎合現今的休閒潮流趨勢，更增設室外草地露營區Glamping，可放置帳篷及各式營具，令住客仿如置身於青森綠野中。

另外，會所亦設有電競室Game Lab，設置多部電競級電腦 及一系列專業電競設備；而Game Lab亦加設卡拉 OK設備，讓電競室瞬間化身為家庭娛樂室。

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