華懋推逾2000萬抽獎「谷針」 包括酒店全年自助餐、Staycation等
文章日期：2021年6月3日 15:28
政府展開全城「谷針」運動，再有商界提供優惠鼓勵市民早日接種疫苗。華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於本年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過2000萬元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。
華懋指，接種疫苗大抽獎獎品包括如心酒店全年自助晚餐、全年家庭 (四人) 電影通行證、如心酒店豪華套房Staycation 一晚連雙人早餐及自助晚餐、如心酒店標準客房Staycation 一晚連雙人早餐及自助晚餐、1000元現金券(適用於華懋集團旗下商場)。
此外，集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有一天有薪休息日。
集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，相信更多市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。集團亦會繼續關顧社會上有需要的社群，透過捐贈物資和捐款等協助他們抗疫。
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