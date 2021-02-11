華懋指，接種疫苗大抽獎獎品包括如心酒店全年自助晚餐、全年家庭 (四人) 電影通行證、如心酒店豪華套房Staycation 一晚連雙人早餐及自助晚餐、如心酒店標準客房Staycation 一晚連雙人早餐及自助晚餐、1000元現金券(適用於華懋集團旗下商場)。

此外，集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有一天有薪休息日。

集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，相信更多市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。集團亦會繼續關顧社會上有需要的社群，透過捐贈物資和捐款等協助他們抗疫。

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