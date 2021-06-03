監警會前委員關治平相關人士逾億入市花園臺
文章日期：2021年6月3日 15:24
豪宅市場連錄名人入市，土地註冊處資料，中半山花園臺3座中層B室三房戶，實用2943方呎，4月份以1.02億元連2個車位成交，實呎34659元，登記買家為關陳燕坤（KWAN CHAN YIN KWAN LILIAN），料為監警會前委員、匯賢智庫成員關治平之相關人士。而關陳燕坤今次入市只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。
資料顯示，關治平及關陳燕坤透過公司名義持有的山頂加列山道La Hacienda一幢實用3457方呎的單號洋房，去年底以2.35億元易手，實呎67,978元，呎價及成交價均創屋苑新高，而二人持貨10年，帳面勁賺1億元或約74%。
本身為特許土木工程師的關治平，亦曾為監警會委員，2015年警方擬購買3部水炮車時，就稱1950及60年代外國警察會用機關槍射示威者，又指香港警察「買水炮車好過開槍」。至於今次沽貨之原業主，則是於1998年底以1850萬元購入，持貨23年現時帳面獲利8350萬元，賺幅約4.5倍。
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