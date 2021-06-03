資料顯示，關治平及關陳燕坤透過公司名義持有的山頂加列山道La Hacienda一幢實用3457方呎的單號洋房，去年底以2.35億元易手，實呎67,978元，呎價及成交價均創屋苑新高，而二人持貨10年，帳面勁賺1億元或約74%。

本身為特許土木工程師的關治平，亦曾為監警會委員，2015年警方擬購買3部水炮車時，就稱1950及60年代外國警察會用機關槍射示威者，又指香港警察「買水炮車好過開槍」。至於今次沽貨之原業主，則是於1998年底以1850萬元購入，持貨23年現時帳面獲利8350萬元，賺幅約4.5倍。

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