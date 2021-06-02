信和凱滙打針送樓大抽獎 本月15日起接受登記
文章日期：2021年6月2日 19:18
為鼓勵香港市民接種疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金上周公布，信置（0083）與華置（0127）合作發展、已屆現樓的觀塘凱滙，送出一個1房單位作抽獎，而成為全港社會的熱話。信和今日公布，上述抽獎活動將於本月15日上午9時正開始接受登記(即瑞午節公眾假期翌日)；信和表示，公眾人士請瀏覽明日(6月3日）中午12時正推出有關的抽獎網站（https://www.vaccinationluckydraw.hk），以查閱更多資訊，包括參加資格及登記詳情。
外聘安永設計電腦系統隨機抽出得獎者
是次抽獎活動的得獎者將於9月8日，由外聘服務供應商安永諮詢所設計的電腦系統隨機抽出，得獎結果將於同日在抽獎網站公佈，並於9月13日在本地報章刊登。
信和為響應政府的疫苗接種計劃，於今年9月1日或之前已年滿18歲、並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括已在抽獎活動公布前已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民；參加者須於今年9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站進行登記及遞交申請。由6月15日起，抽獎活動大使將於香港各處的指定物業的指定櫃位，協助公眾人士進行網上登記。
是次送出的單位，為凱滙實用449方呎1房戶，價值約1,080萬元；得獎者領取終極大獎而涉及的任何印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動之贊助單位支付。
另外，持有效香港居民身分證的香港居民（永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得集團送出的20份、每份價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。
所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式獲個別通知。得獎者須出示香港身分證正本、及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，證明已於9月1日或之前完成接種兩劑由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，方可換領獎品。
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