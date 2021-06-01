市場有憂慮越來越多人因移民決定出售物業，為樓價造成壓力。惟仲量聯行否定有關推測。根據英國廣播公司引述政府數據顯示，1985至1997年間，約有57.6萬名香港居民移民外地。期間，根據差估署資料，中小型住宅樓價 (甲類、乙類及丙類住宅) 上升超過750%，平均每年上升19.6%，而同期的平均每年正常的經濟增長率為14.2%，反映住宅樓價受移民潮的影響甚微。

該行指，雖然過去兩年香港經濟受到全球新冠疫情及社會事件影響，中小型住宅樓價仍然企穩。仲量聯行住宅指數顯示，2019年中小型住宅資本值上升0.2%後，2020年僅下跌1.6%，即使同年本地生產總值下跌6.1%，失業率上升至7.2%。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，雖然移民潮看似對住宅樓價不利，但事實上其帶來的負面影響輕微，並不足以扭轉現時住宅供求嚴重失衡的困境，預期在移民潮中本港住宅樓價仍可企穩。

仲量聯行香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰表示，政府針對樓市的辣招令置業成本顯著上升，結果導致住宅交投量下跌但樓價上揚。現時住屋需求仍然強勁，全球推行量化寬鬆措施也令利息低企，但住宅供應緊絀，因此移民潮出現令移居人士放售持有的物業，會導致二手市場的交投增加，這種交投量高的二手市場將更能有效反映市場的潛在動力。

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