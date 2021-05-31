利嘉閣設「疫苗假期」員工接種兩劑即享兩日有薪假
文章日期：2021年5月31日 18:15
有地產代理提供 「疫苗假期」鼓勵員工打針。利嘉閣地產公布，為肩負企業社會責任，並進一步鼓勵旗下員工接種新冠疫苗，以達致群體免疫功效，現特增設「疫苗有薪假期」。由2021年6月1日起，所有員工凡接種「2019冠狀病毒疫苗」，每接種一針即可享有一天有薪假期，接種滿兩針即享有兩天有薪假期。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，利嘉閣一向重視員工健康，雖然本港疫情近期保持平緩，但周邊地區疫情爆發嚴重，本港市民仍不能掉以輕心，接種疫苗除可有效保護員工及客戶安全，更有利於促進本港公共衞生，防止日後疫情反彈。故是次推出「疫苗有薪假期」是希望藉著獎勵鼓勵員工，提升他們接種的意欲。廖氏強調，只有當本港疫苗的接種率可達致群體免疫水平時，香港人的生活才能儘早恢復正常，中港兩地日後「通關」才能暢通無阻。
另外，美聯表示，集團向來重視員工的健康及保障客戶，齊心抗疫，之前已推出一系列抗疫措施，並向員工提供病毒檢測資助。同時，為顧及員工接種新冠狀病毒病疫苗的需要，所有全職員工，可按需要於接種當日或翌日申請疫苗假期一天。
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