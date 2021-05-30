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逸南買家黃先生: 購入逸南擬作投資用

文章日期：2021年5月30日 16:57

現居港島南區的逸南買家黃先生表示，購入項目1個一房單位，打算作投資用途，而入市逸南主要是因為自己住慣南區，並表示睇好樓市未來發展。

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