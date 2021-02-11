雖然昨日差餉物業估價署公布的售價指數連升4個月，不過，最新公布的中原城市領先指數CCL報184.49點，按周微跌0.09%，而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報186.25點，按周跌0.56%，兩項數字均是連升5周後首見跌幅。另CCL(中小型單位)報184.20點，按周跌0.35%，連升4周後首跌。