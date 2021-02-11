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CCL按周微跌不足0.1%  連升5周後首跌 

文章日期：2021年5月28日 17:09

雖然昨日差餉物業估價署公布的售價指數連升4個月，不過，最新公布的中原城市領先指數CCL報184.49點，按周微跌0.09%，而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報186.25點，按周跌0.56%，兩項數字均是連升5周後首見跌幅。另CCL(中小型單位)報184.20點，按周跌0.35%，連升4周後首跌。

分區方面，其中新界西CCL Mass最新報172.84點，按周升0.11%，連升3周共1.87%，兼創95周新高，並為八大指數中最接近歷史高位的一個，比2018年7月高位176.99點相差僅2.34%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，相信新界西樓價走勢持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

另新界東CCL Mass報196.44點，按周跌0.01%，連升3周後首見跌幅，港島CCL Mass報191.26點，連升2周後回軟，按周跌0.96%，九龍CCL Mass報178.85點，按周跌1.01%。此外，CCL(大型單位)報185.99點，創91周新高，按周升1.30%，連升2周共3.42%，距離自己歷史高位相差3.09%。

 

 

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