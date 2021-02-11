與去年10月II期首批均呎相若

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，今張價單的單位景觀座向與I及II期不同，故不能直接比較，惟往後加推單位時，會有較顯著加幅。他又指，樓盤周六起開放示範單位及收票，並視乎市場反應，最快下周末進行首輪銷售。

今張價單182伙，包括18伙1房、86伙2房、66伙3房及12伙4房戶，實用面積310至1,014方呎 ，折價價674.8萬元至2,383.2萬元，折實實呎17,779至24,403元。售價最低一伙為8A座8樓E室，1房連開放式廚房間隔，實用310方呎，定價843.6萬元，折實674.8萬元，折實實呎21,768元。呎價最低一伙則為8B座8樓C室，3房1套連儲物房間隔，實用814方呎，定價1,809.1萬元，折實1,447.2萬元，折實實呎17,779元。

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