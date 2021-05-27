最新優惠包括「HK $6 + $6 優惠」，WeChat Pay HK 透過 WeChat 掃描 QR Code 訂閱消費券資訊，即賞兩張6元電子現金券，客戶於「香港街市」以 WeChat Pay HK 消費滿20元即可使用一張。

另WeChat Pay HK 用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專屬券禮包」 內的20元電子現金券一張，在「香港街市」的指定商戶以 WeChat Pay HK 消費滿40元時使用，使用後便可領取第二張10元電子現金券，使用後即可再解鎖第三張5元電子現金券，最高共可獲得35元獎賞。

此外，WeChat Pay HK 用戶在「香港街市」消費滿10元即可獲得「街市專屬」電子印花 一個，每兩個電子印花可兌換 5元街市專屬電子現金券或5元跨境匯款券，客戶於 「香港街市」指定商戶以 WeChat Pay HK 消費滿10 元即可使用一張街市專屬電子現金券。而WeChat Pay HK 用戶每月在「香港街市」指定商戶以 WeChat Pay HK 消費滿 5 次， 每次高於10元，即有機會換領一份專屬禮品。

此外，建華集團亦正計劃與富融銀行 (Fusion Bank) 合作，客戶透過 WeChat Pay HK 從其 Fusion Bank 戶 口扣賬消費，即可打通龐大的消費網絡。建華集團主席凌偉業表示，集團自 2013 年起開通電子支付，更於 2017 年起逐步引入不同電子支付平台，現時旗下全線街市支援 17 種電子支付方式，未來集團將會積極與不同的電子支付平台合作推出更多優惠計劃，期望可為商戶及消費者帶來更便利的消 費模式。

他又表示，以旗下商戶為例，與去年第一季度相比，本年度同期的電子支付使用量增長超過 1 倍，而以 WeChat Pay HK 為例，本年度的使用量對比去年同期更獲超過 30 倍增長。