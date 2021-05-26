建灝羅建一3111萬入市晉環

另多個老牌家族相繼入市，連鎖時裝店Bossini創辦人羅定邦孫兒、建灝地產董事羅建一，亦以3111萬元購入晉環1A座38樓G室，實用840方呎，實呎37036元。事實上，羅建一胞妹羅君兒亦以1716.4萬元購入同座實用581方呎的16樓E室，則以1716.4萬元售出，實呎29542元。

此外，土地註冊處資料顯示，莊士機構（0367）莊氏家族成員，除「太子爺」兼執行董事莊家淦以1846.2萬元購入實用612方呎的晉環1A座22樓B室外，其母莊賀碧諭亦以2957.1萬元購入同座28樓G室，單位實用840方呎，實呎35204元。

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