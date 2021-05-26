新地古洞地僅較次標高近5%
文章日期：2021年5月26日 17:58
新地（0016）以貴絕新界官地價、86.14億元投得上水古洞北新發展區第25區住宅地，地政總署剛以不記名方式，公布落選投標者的投標金額，投標價介乎40.728億至82.1億元，即每方呎樓面地價約3396至6874元，即新地出價較次標出價只高近5%。
資料顯示，上述地皮面積20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面119.9萬方呎，料提供約1330伙。據賣地章程顯示，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目須於2028年底前完工。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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