資料顯示，上述地皮面積20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面119.9萬方呎，料提供約1330伙。據賣地章程顯示，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目須於2028年底前完工。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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