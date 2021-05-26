越秀油塘凍倉申建1393伙住宅 規劃署不反對
文章日期：2021年5月26日 17:49
油塘近年由工業區轉為住宅區，多個物業持有人亦將項目轉作住宅發展。由越秀地產（0123）持有的油塘東源街冷藏貨庫等，去年8月提供提出修訂發展方案，由原先獲准建1,056伙，增加337伙或31%至1,393伙。據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料本周五在城規會可獲通過。
另明興土木工程持有的灣仔皇后大道東72至76號舊樓，早前申請重建成26層高商廈，總樓面約3.17萬方呎，惟規劃署不支持有關發展方案，或未必可獲通過。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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