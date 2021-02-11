大圍區近日連錄多宗二手破頂成交，其中樓齡達43年的區內老牌屋苑世界花園，亦創出歷史新高呎價成交。市場人士指，位於月桂閣高層C室，實用894方呎，屬2房連工人房間隔，新近以1280萬元成交，實呎14318元，為屋苑呎價首度升穿1.4萬元大關，創呎價新高。原業主2014年720萬元購入上址，持貨7年，帳面獲利560萬元或78%。資料顯示，屋苑對上呎價紀錄由屋苑龍柏閣低層B室今年1月所創下，該單位實呎13983元，是次成交較舊紀錄高約2%。