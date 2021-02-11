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葵涌夾屋芊紅居3房逼900萬破頂

文章日期：2021年5月26日 16:28

二手破頂潮蔓延至新界夾屋。中原高級資深分區營業經理許偉業指，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用595方呎，3房套房間隔，以895萬元已補價成交，實呎15042元，創屋苑成交價新高紀錄。原業主2009年276萬元購入上址，持貨12年，帳面獲利619萬元或約2.2倍。翻查紀錄，屋苑對上成交價紀錄為今年3月份成交的1座高層F室，實用595方呎，成交價869萬元，是次成交將屋苑成交價紀錄推升3%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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