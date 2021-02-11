二手破頂潮蔓延至新界夾屋。中原高級資深分區營業經理許偉業指，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用595方呎，3房套房間隔，以895萬元已補價成交，實呎15042元，創屋苑成交價新高紀錄。原業主2009年276萬元購入上址，持貨12年，帳面獲利619萬元或約2.2倍。翻查紀錄，屋苑對上成交價紀錄為今年3月份成交的1座高層F室，實用595方呎，成交價869萬元，是次成交將屋苑成交價紀錄推升3%。