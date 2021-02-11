葵涌夾屋芊紅居3房逼900萬破頂
文章日期：2021年5月26日 16:28
二手破頂潮蔓延至新界夾屋。中原高級資深分區營業經理許偉業指，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用595方呎，3房套房間隔，以895萬元已補價成交，實呎15042元，創屋苑成交價新高紀錄。原業主2009年276萬元購入上址，持貨12年，帳面獲利619萬元或約2.2倍。翻查紀錄，屋苑對上成交價紀錄為今年3月份成交的1座高層F室，實用595方呎，成交價869萬元，是次成交將屋苑成交價紀錄推升3%。
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方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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