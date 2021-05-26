藝里坊‧2號1房連平台實呎逼3.6萬破頂
文章日期：2021年5月26日 16:23
正當恒地（0012）鴨脷洲大街逸南最快今日公布銷售安排之際，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤「藝里坊‧2號」5樓G室，實用面積266方呎，1房間隔，連361方呎平台，成交價9,481,750元，實呎35,646元，呎價創項目新高。
「藝里坊」系列累售395伙，套現近32億。當中「藝里坊‧2號」至今累售209伙，佔可發售單位240伙近87%，套現近16億，其中2房將近售罄，僅餘一伙頂層2房戶。「藝里坊‧1號」至今累售186伙，佔可發售單位194伙近96%，套現近16億元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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