「藝里坊」系列累售395伙，套現近32億。當中「藝里坊‧2號」至今累售209伙，佔可發售單位240伙近87%，套現近16億，其中2房將近售罄，僅餘一伙頂層2房戶。「藝里坊‧1號」至今累售186伙，佔可發售單位194伙近96%，套現近16億元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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