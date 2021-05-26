政府即將推出5000元消費券，為響應政府計劃，信和集團旗下主要商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地送出超過2000萬元禮遇，包括與虛擬銀行livi bank合作搶閘推出現金回贈大抽獎，即可連續7周參加「每周5,000元幸運賞」，每周得獎名額30名，合共送出總值105萬元現金回贈，參加者只需於參與商場消費滿300元，即可參加抽奬，以livi bank消費更可享額外抽獎機會，而抽獎機會更是每星期累積，幸運兒有機會贏取高達3.5萬元現金回贈，同時信和集團S+ REWARDS會員憑指定優惠碼於livi bank開戶更可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000元推薦回贈。