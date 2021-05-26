信和商場推2000萬禮遇迎政府消費券
文章日期：2021年5月26日 15:26
政府即將推出5000元消費券，為響應政府計劃，信和集團旗下主要商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地送出超過2000萬元禮遇，包括與虛擬銀行livi bank合作搶閘推出現金回贈大抽獎，即可連續7周參加「每周5,000元幸運賞」，每周得獎名額30名，合共送出總值105萬元現金回贈，參加者只需於參與商場消費滿300元，即可參加抽奬，以livi bank消費更可享額外抽獎機會，而抽獎機會更是每星期累積，幸運兒有機會贏取高達3.5萬元現金回贈，同時信和集團S+ REWARDS會員憑指定優惠碼於livi bank開戶更可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000元推薦回贈。
另信和集團商場亦夥拍AlipayHK，為市民提供迎新禮遇、多項獨家優惠現金券，屆時市民可將商場推出的獨家購物優惠券與政府消費券一同使用，為消費券增值，而即日起註冊成為AlipayHK 用戶，更可獲得高達70元迎新電子禮券。消費券使用期間，顧客憑各類信用卡及任何電子消費模式亦可參與商場消費推廣活動，亦可贏取消費回贈及演唱會門票等。
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