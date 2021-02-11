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THE HENLEY I 次輪銷售沽約38伙

文章日期：2021年5月25日 21:37

恒地（0012）啟德新盤 THE HENLEY I，今晚以折實均呎29322元次輪推售96個單位，包括首推、折實入場費約573萬元的開放式單位，據悉即晚共售約38個單位。

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