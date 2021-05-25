太古城本月43宗成交 三房海景戶34年賺20倍
文章日期：2021年5月25日 16:52
5月份二手市況持續暢旺，鰂魚涌指標屋苑太古城本月迄今累錄43宗成交，料勢將超上月全月44宗。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城已連續5個月錄逾40宗成交，逼近2019年3月錄得46宗的按月最高紀錄，新近錄得翠榕閣中層B室成交，實用面積1015方呎，三房連套房間隔、享海景，原業主去年9月放盤叫價2600萬元，累減112萬元或約4％，以2488萬元沽出、實呎24512元；原業主早於1987年以120萬元買入單位，持貨34年，帳面獲利2368萬元或約20倍。
另中原高級分行經理莊劍嵐表示，太古城寶安閣中層C室成交，實用714方呎，3房間隔，原業主今年3月底以1400萬元放盤，議價後獲用家以1320萬元承接，即減價80萬元或6%，折合實呎18487元；原業主2014年2月以870萬元買入，持貨7年，帳面獲利450萬元或約52%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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