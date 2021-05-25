另中原高級分行經理莊劍嵐表示，太古城寶安閣中層C室成交，實用714方呎，3房間隔，原業主今年3月底以1400萬元放盤，議價後獲用家以1320萬元承接，即減價80萬元或6%，折合實呎18487元；原業主2014年2月以870萬元買入，持貨7年，帳面獲利450萬元或約52%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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