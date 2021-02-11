柏傲莊III開放示位予代理高層參觀 現場現人龍
文章日期：2021年5月25日 16:06
市場焦點新盤、新世界（0017）與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊系列，自去年第4季推出以來備受市場矚目，最後一期柏傲莊III，今日向傳媒開放位於荃灣愉景新城商場的示範單位，同時亦安排地產代理高層優先參觀，現場消息指反應熱烈，而本周末將會正式對公眾開放，預計6月初展開第一輪銷售。事實上，柏傲莊I去年第四季首輪開售前，累收約2.27萬張入票，成為1997年後的新盤收票王。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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