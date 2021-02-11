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家壹周六賣10伙兩房戶 折實998萬起

文章日期：2021年5月25日 12:22

除長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY獲批入伙紙、周五新一輪發售171伙外，恒地（0012）早前亦已獲批入伙紙的長沙灣家壹，今日上載新價單，加推10伙分布於20至30樓、實用面積均為479方呎的A單位，全屬2房連儲物室間隔，價單定價1085.5萬至1154萬元，提供8%最高直減折扣，整批折實均呎約21451元，單位折實價998.66萬至1061.68萬元，本周六(29日)發售。

家壹全盤提供200伙，現時只餘約13伙待售，之前售出的187伙，總套現金額逾10億元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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