除長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY獲批入伙紙、周五新一輪發售171伙外，恒地（0012）早前亦已獲批入伙紙的長沙灣家壹，今日上載新價單，加推10伙分布於20至30樓、實用面積均為479方呎的A單位，全屬2房連儲物室間隔，價單定價1085.5萬至1154萬元，提供8%最高直減折扣，整批折實均呎約21451元，單位折實價998.66萬至1061.68萬元，本周六(29日)發售。