家壹周六賣10伙兩房戶 折實998萬起
文章日期：2021年5月25日 12:22
除長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY獲批入伙紙、周五新一輪發售171伙外，恒地（0012）早前亦已獲批入伙紙的長沙灣家壹，今日上載新價單，加推10伙分布於20至30樓、實用面積均為479方呎的A單位，全屬2房連儲物室間隔，價單定價1085.5萬至1154萬元，提供8%最高直減折扣，整批折實均呎約21451元，單位折實價998.66萬至1061.68萬元，本周六(29日)發售。
家壹全盤提供200伙，現時只餘約13伙待售，之前售出的187伙，總套現金額逾10億元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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