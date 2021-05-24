韓家輝續指，集團精心打造的逸南會所「Medi Club」、連綠化園林面積逾3,850方呎，設計洋溢地中海風格。除會所外，項目鄰近3山6灘5園，住戶可到3山遠足 (玉桂山、班納山、南朗山)、到6個海灘暢泳 (赤柱泳灘、淺水灣泳灘、深水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、舂坎角泳灘) ，亦可同遊5園感受大自然氣息，盡享遊山玩水郊遊之樂 (香港仔郊野公園、薄扶林郊野公園、鴨脷洲風之塔公園港島徑(三段)、香港仔海濱公園、數碼港海濱公園)。

至於同系粉嶺高爾夫‧御苑，最新以招標形式連沽2幢洋房，套現逾1億元，當中包括C3號洋房，實用2602方呎連1293方呎花園、5房設計，成交價5055萬元、實呎19427元；另C8號洋房2652方呎連1286方呎花園，同屬5房設計，成交價5028萬元、實呎18959元。高爾夫‧御苑累售380伙，共套現逾45億元。