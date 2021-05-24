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關之琳弟1625萬「首置」入市中半山曉峰閣

文章日期：2021年5月24日 18:11

近月市場有不少名人入市，土地註冊處顯示，中半山曉峰閣一個實用625方呎的2座低層B室，2房間隔，上月以1625萬元售出，登記買家為Kwan Sai Wah Eric，據悉為「娛圈富婆」關之琳胞弟關世華。關世華原名關家博，近年成為一名風水玄學家，今次入市只需付樓價3.75%印花稅，即以「首置」名義入市。單位原業主於2015年以1200萬元購入，帳面獲利425萬元或35%。中半山一向是名人聚居地，以曉峰閣為例，就吸引前港姐袁嘉敏、藝人余文樂及吳千語等成為住戶。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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