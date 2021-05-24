近月市場有不少名人入市，土地註冊處顯示，中半山曉峰閣一個實用625方呎的2座低層B室，2房間隔，上月以1625萬元售出，登記買家為Kwan Sai Wah Eric，據悉為「娛圈富婆」關之琳胞弟關世華。關世華原名關家博，近年成為一名風水玄學家，今次入市只需付樓價3.75%印花稅，即以「首置」名義入市。單位原業主於2015年以1200萬元購入，帳面獲利425萬元或35%。中半山一向是名人聚居地，以曉峰閣為例，就吸引前港姐袁嘉敏、藝人余文樂及吳千語等成為住戶。